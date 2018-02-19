«Дэу» врезался в грузовик на Правом берегу

На улице Фомушина в Калуге в районе перекрёстка с улицей Серафима Туликова столкнулись «Дэу Матиз» и самосвал «Шанкси».

- По предварительной информации, за рулём «Матиза» находилась 27-летняя женщина, она двигалась по круговому движению со стороны улицы Генерала Попова в сторону ул. Серафима Туликова, не справилась с управлением и допустила столкновение с самосвалом, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. – Грузовик двигался по улице Фомушина со стороны улицы Георгия Амелина.

Водитель малолитражки попала в больницу с сотрясением мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.