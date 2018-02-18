Женщину насмерть сбили на улице Труда

Утром в субботу, 17 февраля, на перекрёстке улиц Труда и Рылеева в Калуге под колёса «Фольксвагена Пассат» попала женщина, пересекавшая проезжую часть по переходу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По информации «Дорожного патруля», 68-летняя пенсионерка скончалась на месте ДТП, а водитель иномарки скрылся с места происшествия. Чуть позже его задержали полицейские. По предварительным данным, автомобилист был пьян.

Фото: «Дорожный патруль».