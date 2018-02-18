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В Калуге поезд врезался в бензовоз

18.02.2018 15:23 7 4437 Дмитрий Ивьев
В Калуге поезд врезался в бензовоз

Около 11 утра в воскресенье, 18 февраля, на железнодорожном переезде в районе Сельского переулка в Калуге пассажирский дизельный поезд врезался в бензовоз.

- По предварительной информации, водитель бензовоза выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с поездом, - рассказали нам в УМВД по Калужской области.

В результате ДТП в больницу попал 59-летний водитель грузовика.

В поезде находилось 40 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.


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Тэги: дтп происшествие

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