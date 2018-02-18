Появилось видео массовой аварии в центре Калуги

Как мы уже рассказывали, в ночь на четверг,15 февраля, авария произошла на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге. Это ДТП попало на запись камер системы «Безопасный город».
По предварительным данным ГИБДД, 29-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по улице Кирова со стороны площади Победы и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В итоге Chevrolet Cruze столкнулся с «Ладой Гранта». От удара «Гранта» въехала в KIA Rio, а эту легковушку отбросило на «Газель».
В аварии пострадали два пассажира «Лады».
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