На Московской «Мицубиси» выехал на остановку и сбил девушку

Около 17 часов в пятницу, 16 февраля, на улице Московской в районе Азарово въехал в остановку, а потом врезался в дерево автомобиль «Мицубиси». Иномарка зацепила девушку, стоявшую на тротуаре.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», у пострадавшей девушки повреждена нога. Возможно, водителю стало плохо за рулём. Точная информация по этой аварии уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.