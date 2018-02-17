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На Московской «Мицубиси» выехал на остановку и сбил девушку

17.02.2018 09:26 1 1859 Дмитрий Ивьев
На Московской «Мицубиси» выехал на остановку и сбил девушку

Около 17 часов в пятницу, 16 февраля, на улице Московской в районе Азарово въехал в остановку, а потом врезался в дерево автомобиль «Мицубиси». Иномарка зацепила девушку, стоявшую на тротуаре.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», у пострадавшей девушки повреждена нога. Возможно, водителю стало плохо за рулём. Точная информация по этой аварии уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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