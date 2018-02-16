Полицейского оштрафуют после скандального видео

В понедельник, 12 февраля, в соцсетях появилась видеозапись, вызвавшая бурное обсуждение пользователей. На ней хорошо видно, как полицейский на служебной машине обгоняет грузовик на пешеходном переходе. Хотя это является нарушением ПДД.

- По данному факту было назначено проведение проверки, - прокомментировала видео в четверг, 15 февраля, пресс-служба УМВД по Калужской области.

В итоге полицейского оштрафуют.