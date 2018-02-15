Пытаясь согреться, гастарбайтер поджёг дачу

В среду, 14 февраля, около 9 утра в деревне Староскаковское Дзержинского района загорелась дача. Двухэтажное строение только недавно было отстроено на месте сгоревшего дома, владельцы не успели его ещё отделать изнутри. Дача всю зиму простояла нежилой.

Сначала прохожие заметили дым, а потом - какое-то движение на втором этаже.

- Пока мы пытались взобраться на второй этаж и вызывали спасателей, увидели, как с крыши летят какие-то вещи, а следом за ними прыгает неизвестный, - рассказал нам местный житель Алексей ВОЛОДИН.

Сиганувший с крыши пытался скрыться в здании бывшего клуба. Но местные жители его поймали и сдали полицейским. Выглядел он жалко – весь грязный, свитер на нём обгорел. На ломанном русском языке он объяснил, что искал работу, но её нигде нет. Перезимовать решил в подвернувшемся под руку доме. Пытаясь подручными средствами согреться, он устроил пожар.

Как нам рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, огнём полностью уничтожена кровля, повреждён и закопчён второй этаж.

В пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили, что в настоящее время устроивший пожар мужчина находится в больнице с обморожением. Его личность устанавливается.