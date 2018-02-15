В Калуге оштрафуют владельца кусачей собаки

В прокуратуру обратилась 84-летняя жительница Калуги, которую покусала собака.
- В феврале 2017 года пожилая женщина проходила мимо гаражей автокооператива в посёлке Дубрава, - сообщает в четверг, 15 февраля, прокуратура. - Из гаража выбежала немецкая овчарка, которая укусила её за ногу и в область груди.
В больнице у пенсионерки диагностировали рану правой голени, ушиб грудной клетки и подкожную гематому.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что собака представляла реальную угрозу для прохожих:
- Она содержалась хозяином без намордника, а территория гаража не была хорошо огорожена.
Прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать моральный вред пострадавшей.
- Женщина испытала сильный испуг, физические страдания, связанные с болевыми ощущениями от полученной травмы.
Владельцу собаки придётся заплатить пенсионерке 30 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
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