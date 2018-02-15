На свалке загорелся мусоровоз

В среду, 14 февраля, около 15:00 в Жукове на полигоне ТБО загорелся мусоровоз. В результате пожара никто из людей не пострадал.

Как рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, предварительная версия случившегося – неисправность самого грузовика.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.