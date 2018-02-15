На свалке загорелся мусоровоз

В среду, 14 февраля, около 15:00 в Жукове на полигоне ТБО загорелся мусоровоз. В результате пожара никто из людей не пострадал.
Как рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, предварительная версия случившегося – неисправность самого грузовика.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
Водитель «Ауди» погиб в лобовой аварии 15.02.2018 11:18
Женщина погибла за рулём «Шевроле» 15.02.2018 10:19
Новорожденный мальчик умер в Калуге 14.02.2018 14:17
На сквере Мира сгорела «Хонда» 14.02.2018 12:26
27-летнего мужчину сбили на улице Билибина 13.02.2018 13:23
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: