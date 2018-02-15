Женщина погибла за рулём «Шевроле»

Около 23:00 в среду, 14 февраля, на дороге Калуга – Медынь недалеко от деревни Каравай «Шевроле Ланос» столкнулся с грузовиком МАЗ.

По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель большегруза ехал в сторону Калуги, объезжал другую машину, остановившуюся на проезжей части, допустил занос прицепа и столкновение с легковушкой.

За рулём «Шевроле» находилась 36-летняя женщина. Она скончалась до приезда «Скорой помощи».

Фото: УГИБДД по Калужской области.