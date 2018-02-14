Новорожденный мальчик умер в Калуге

8 января в больнице в Калуге скончался 2-месячный мальчик. Через несколько дней его мама написала заявление в следственный отдел по городу Обнинску. Она считает, что младенец умер в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. Следователи провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- 2 января женщина обратилась в приемное отделение государственного учреждения здравоохранения Обнинска с жалобами на температуру у её новорожденного ребенка, - сообщает 14 февраля калужское региональное управление Следственного комитета. - Врач произвел осмотр, измерил температуру, назначил лекарства и рекомендовал обратиться к педиатру 6 числа.
Поскольку температура у малыша не спадала, 4 января женщина обратилась в коммерческую клинику. После осмотра ребёнка госпитализировали в детское отделение государственной больницы. Наутро состояние малыша ухудшилось, он был помещен в реанимацию, затем переведен в городскую больницу Калуги, где спустя три дня, 8 января, скончался.
Следователи опросили сотрудников обнинской больницы, родильного дома, врача коммерческой клиники, изъята вся медицинская документация, связанная с рождением и лечением ребенка. Выясняются все обстоятельств произошедшего. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.
- Будет установлено имелись ли дефекты при оказании медицинской помощи новорожденному ребенку, состоят ли они в причинной связи с его смертью и была ли возможность предотвратить летальный исход, - добавляют в СК.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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