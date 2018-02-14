На сквере Мира сгорела «Хонда»

В ночь на среду, 14 февраля, во дворе дома №2 по скверу Мира в Калуге загорелся автомобиль Honda. В результате пожара иномарка выгорела полностью.
Как рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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