На сквере Мира сгорела «Хонда»

В ночь на среду, 14 февраля, во дворе дома №2 по скверу Мира в Калуге загорелся автомобиль Honda. В результате пожара иномарка выгорела полностью.

Как рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.