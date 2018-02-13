27-летнего мужчину сбили на улице Билибина

Около 19 часов в понедельник, 12 февраля, на улице Билибина в Калуге в районе дома №6 под колёса «Фольксвагена Поло» попал 27-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, он пересекал проезжую часть не по переходу, а 22-летний водитель ехал со стороны улицы Московской.
С различными травмами пострадавшего доставили в областную больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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