Опасный разворот: «Лада» влетела под фуру

В понедельник, 12 февраля, в 22:10 на дороге Калуга - Медынь рядом с Киевской трассой произошло ДТП.

- По предварительной информации, 42-летний водитель МАЗа с прицепом, разворачиваясь, не предоставил преимущество «Ладе», двигавшейся в попутном направлении, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В результате легковушка улетела под фуру. Пострадали три пассажира «Лады» – мужчина и две женщины. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.