Два «Логана» столкнулись на заснеженной дороге

Два автомобиля «Рено Логан» столкнулись на дороге между Обнинском и Белоусово утром 10 февраля.
По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал 36-летний мужчина. Второй машиной управляла 38-летняя женщина.
Оба водителя получили травмы. Их отвезли в обнинскую больницу. Более точные данные и обстоятельства устанавливаются.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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