Семейная пара погибла в огне

В понедельник, 12 февраля, около 8 часов утра загорелся частный дом в деревне Беликово Сухиничского района. В доме обнаружены тела 87-летних супругов.

- На момент приезда спасателей дом был закрыт изнутри. В помещении установлено газовое отопительное оборудование, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас устанавливается причина пожара.

Фото: Калужское региональное управление Следственного комитета.