Семейная пара погибла в огне

В понедельник, 12 февраля, около 8 часов утра загорелся частный дом в деревне Беликово Сухиничского района. В доме обнаружены тела 87-летних супругов.
- На момент приезда спасателей дом был закрыт изнутри. В помещении установлено газовое отопительное оборудование, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Сейчас устанавливается причина пожара.
Фото: Калужское региональное управление Следственного комитета.
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