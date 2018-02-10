Ребёнок сломал позвоночник на уроке физкультуры

В Бетлицкой школе-интернате 11-летний мальчик сломал позвоночник на уроке физкультуры. Калужские следователи 9 февраля сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Инцидент произошёл ещё в ноябре.
- Учащиеся 5 класса были оставлены без присмотра в помещении спортивного зала, - рассказали в СК. - В отсутствие педагога 11-летний воспитанник забрался на спортивную лестницу и упал с нее, получив переломы позвонков и другие повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью.
В настоящее время проводятся следственные действия. Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас он продолжает посещать занятия в этой школе.
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