Легковушка упала с моста в реку

Днём в субботу, 10 февраля, в Барятинском районе на дороге между Калугой и Кировом упал с моста в реку автомобиль «Киа». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла около 12 часов дня. Очевидцы сообщают, что в машине находились два человека – мужчина и женщина. По предварительным данным, они выжили. Точные данные о ДТП сейчас устанавливаются.
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