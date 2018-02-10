Легковушка упала с моста в реку

Днём в субботу, 10 февраля, в Барятинском районе на дороге между Калугой и Кировом упал с моста в реку автомобиль «Киа». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла около 12 часов дня. Очевидцы сообщают, что в машине находились два человека – мужчина и женщина. По предварительным данным, они выжили. Точные данные о ДТП сейчас устанавливаются.