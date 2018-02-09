Женщину сбили на улице Тульской

Около 12 часов в четверг, 8 февраля, на перекрёстке улиц Тульской и Горького в Калуге под колёса ВАЗ 21093 попала 55-летняя женщина.

По предварительной версии ГИБДД, 36-летний водитель ехал по Тульской со стороны центра, не учел состояние дороги, при торможении выехал на красный сигнал светофора и сбил женщину.

Пострадавшую с различными травмами отвезли в областную больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.