Женщину сбили на улице Тульской

Около 12 часов в четверг, 8 февраля, на перекрёстке улиц Тульской и Горького в Калуге под колёса ВАЗ 21093 попала 55-летняя женщина.
По предварительной версии ГИБДД, 36-летний водитель ехал по Тульской со стороны центра, не учел состояние дороги, при торможении выехал на красный сигнал светофора и сбил женщину.
Пострадавшую с различными травмами отвезли в областную больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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