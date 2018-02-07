Женщина пострадала в аварии на дороге Калуга – Медынь

Утром во вторник, 6 февраля, на дороге Калуга-Медынь в районе деревни Каравай столкнулись Hyundai Solaris и Ford Kuga.
По предварительным данным ГИБДД, оба автомобиля ехали со стороны Калуги, и 36-летний водитель «Хендая», не соблюдая дистанцию, врезался в «Форд».
С различными травмами в областную больницу попала 35-летняя пассажирка «Соляриса».
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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