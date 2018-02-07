86-летняя женщина погибла в своей квартире

Вечером в понедельник, 5 февраля, в квартире одного из домов в Сосенском произошёл пожар.

Потушив огонь, спасатели обнаружили тело 86-летней хозяйки жилища. Калужское региональное управление Следственного комитета начало проверку, причины возгорания сейчас выясняются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.