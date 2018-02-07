86-летняя женщина погибла в своей квартире

Вечером в понедельник, 5 февраля, в квартире одного из домов в Сосенском произошёл пожар.
Потушив огонь, спасатели обнаружили тело 86-летней хозяйки жилища. Калужское региональное управление Следственного комитета начало проверку, причины возгорания сейчас выясняются.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
Женщина пострадала в аварии на дороге Калуга – Медынь 07.02.2018 12:37
Смертельный обгон: легковушка влетела в фуру 06.02.2018 10:57
Назван виновник пожара в батутном центре 06.02.2018 10:36
Пропал 14-летний подросток 06.02.2018 09:57
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: