Смертельный обгон: легковушка влетела в фуру

В понедельник, 5 февраля, около 10:50 на трассе А108 в Жуковском районе произошло ДТП.
- По предварительной информации, 56-летний водитель «пятнашки» ехал со стороны Балабаново в сторону Серпухова, совершал обгон и столкнулся с фурой «Мерседес», - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Водитель «пятнашки» скончался на месте до приезда «Скорой».
В связи с ухудшением дорожных условий ГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, избегать резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
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