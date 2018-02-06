Смертельный обгон: легковушка влетела в фуру

В понедельник, 5 февраля, около 10:50 на трассе А108 в Жуковском районе произошло ДТП.

- По предварительной информации, 56-летний водитель «пятнашки» ехал со стороны Балабаново в сторону Серпухова, совершал обгон и столкнулся с фурой «Мерседес», - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Водитель «пятнашки» скончался на месте до приезда «Скорой».

В связи с ухудшением дорожных условий ГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, избегать резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.