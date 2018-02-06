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Смертельный обгон: легковушка влетела в фуру

06.02.2018 10:57 1 3889 Елена Французова
Смертельный обгон: легковушка влетела в фуру

В понедельник, 5 февраля, около 10:50 на трассе А108 в Жуковском районе произошло ДТП.

- По предварительной информации, 56-летний водитель «пятнашки» ехал со стороны Балабаново в сторону Серпухова, совершал обгон и столкнулся с фурой «Мерседес», - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Водитель «пятнашки» скончался на месте до приезда «Скорой».

В связи с ухудшением дорожных условий ГИБДД настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, избегать резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.


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Тэги: дтп происшествие

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