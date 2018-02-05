10-летнюю девочку сбили на переходе

В Малоярославце на трассе А130 под колёса «Лады» попала 10-летняя девочка.

Как сообщает 5 февраля региональное управление ГИБДД, школьница шла по «зебре», а 19-летний водитель ехал во втором ряду.

У девочки сломан таз.