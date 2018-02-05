2500 человек остаются без электричества

По данным на 14:00 понедельника, 5 февраля, в Калужской области без электричества остаются почти 2500 человек, среди них - 458 детей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Света нет в 36 населенных пунктах Думиничского и Жиздринского районов. В Перемышльском районе, где также не было света, аварийно-восстановительные работы завершены.

Отключения, напомним, произошли после обильных снегопадов и падений деревьев на провода.