2500 человек остаются без электричества

По данным на 14:00 понедельника, 5 февраля, в Калужской области без электричества остаются почти 2500 человек, среди них - 458 детей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Света нет в 36 населенных пунктах Думиничского и Жиздринского районов. В Перемышльском районе, где также не было света, аварийно-восстановительные работы завершены.
Отключения, напомним, произошли после обильных снегопадов и падений деревьев на провода.
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