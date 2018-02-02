Маршрутка столкнулась с «Ладой» - пострадали три человека

Днём в четверг, 1 февраля, в Кирове столкнулись ВАЗ 2110 и маршрутный микроавтобус «Мерседес».
Что именно послужило причиной аварии, сейчас выясняется, рассказали нам в калужском областном управлении МВД.
Травмы получили три человека: 19-летний водитель «Лады» и две пассажирки «Мерседеса» - 78 и 35 лет.
В момент ДТП в автобусе находилось шесть пассажиров, уточнили в полиции.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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