Водитель сбил женщину и скрылся

Днём во вторник, 30 января, на улице Маркса в Обнинске сбили 57-летнюю женщину.

По предварительным данным, водитель наехал на пешехода и скрылся, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. Марка авто и личность автомобилиста устанавливаются.

У пострадавшей ушибы различных частей тела.