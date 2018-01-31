Водитель сбил женщину и скрылся

Днём во вторник, 30 января, на улице Маркса в Обнинске сбили 57-летнюю женщину.
По предварительным данным, водитель наехал на пешехода и скрылся, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. Марка авто и личность автомобилиста устанавливаются.
У пострадавшей ушибы различных частей тела.
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