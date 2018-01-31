Подростки жестоко избили ученика музыкальной школы

В пятницу, 26 января, в Обнинске был избит 14-летний подросток. Это произошло, когда он возвращался с занятий в музыкальной школе.

- Никогда не думала, что и у нас в Обнинске есть такие ужасные подростки, - написала в «ВКонтакте» сестра пострадавшего. - Какие-то отморозки избили моего брата. Их было 10, а он - один. Сейчас он в больнице. Это ужасно, они отбили ему почки и голову!

Как сообщает пресс-секретарь обнинской полиции Екатерина Егорченкова, пострадавшего с сотрясением головного мозга доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.

Стражи порядка добавляют, что избили мальчика его знакомые из-за конфликта в школе. Их было четверо. Зачинщик драки установлен.