Водителя судят после смерти троих пассажиров

Как мы уже рассказывали, на трассе М3 «Украина» в августе 2017 года микроавтобус «Фольксваген» врезался в остановившийся на дороге грузовик. Три пассажира маршрутки погибли на месте, ещё три человека попали в больницу.

На днях полиция завершила расследование уголовного дела по данному ДТП.

- По версии следствия, водитель автобуса, управляя технически исправным транспортным средством, осуществляя перевозку пассажиров, около 4 часов утра допустил наезд на грузовой самосвал, стоявший с включенной аварийной сигнализацией на правой полосе движения, - сообщает 31 января УМВД по Калужской области.

Водителю «Фольксвагена» грозит до 7 лет лишения свободы.