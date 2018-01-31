Водителя судят после смерти троих пассажиров

Как мы уже рассказывали, на трассе М3 «Украина» в августе 2017 года микроавтобус «Фольксваген» врезался в остановившийся на дороге грузовик. Три пассажира маршрутки погибли на месте, ещё три человека попали в больницу.
На днях полиция завершила расследование уголовного дела по данному ДТП.
- По версии следствия, водитель автобуса, управляя технически исправным транспортным средством, осуществляя перевозку пассажиров, около 4 часов утра допустил наезд на грузовой самосвал, стоявший с включенной аварийной сигнализацией на правой полосе движения, - сообщает 31 января УМВД по Калужской области.
Водителю «Фольксвагена» грозит до 7 лет лишения свободы.
|
Водитель сбил женщину и скрылся 31.01.2018 13:11
Водитель «Ниссана» ехал задним ходом и сбил пешехода 31.01.2018 10:41
Две девушки пострадали в аварии в бору 29.01.2018 16:58
«Опель» сбил двух женщин на переходе 29.01.2018 16:37
В Калуге женщина выпала из троллейбуса 29.01.2018 12:52
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: