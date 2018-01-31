Водитель «Ниссана» ехал задним ходом и сбил пешехода

На улице Никитина в Калуге недалеко от перекрёстка с Болдина под колёса Nissan X-Trail попал 54-летний мужчина. Авария произошла во вторник, 30 января, около 13:30.

По предварительным данным ГИБДД, 54-летний водитель ехал задним ходом, а пешеход пересекал дорогу в 1,5 метра от «зебры».

У пострадавшего калужанина закрытая травма грудной клетки и перелом ребер.

Фото: УГИБДД по Калужской области.