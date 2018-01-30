Голубятня сгорела в центре Калуги

Днём во вторник, 30 января, в Калуге у дома №28 по улице Ленина загорелась бесхозная постройка. По сообщению очевидцев, сарай использовался в качестве голубятни.
В результате пожара никто не пострадал. Владелец сарая давно умер. Причина пожара и сумма ущерба выяснятся не будут, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Фото: «Дорожный патруль».
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