«Лада» врезалась в дерево – пострадали две женщины

Днём в понедельник, 29 января, на улице Железняки в Калуге «Лада Гранта» врезалась в дерево.
По предварительным данным ГИБДД, 38-летняя автомобилистка не справилась с управлением и съехала в правый кювет.
У водителя и 46-летней пассажирки травмы головы и сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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