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«Лада» врезалась в дерево – пострадали две женщины

30.01.2018 12:36 1 930 Дмитрий Ивьев
«Лада» врезалась в дерево – пострадали две женщины

Днём в понедельник, 29 января, на улице Железняки в Калуге «Лада Гранта» врезалась в дерево.

По предварительным данным ГИБДД, 38-летняя автомобилистка не справилась с управлением и съехала в правый кювет.

У водителя и 46-летней пассажирки травмы головы и сотрясение мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: происшествие

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