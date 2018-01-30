Отца осудили за смерть 5-летнего мальчика

На днях в Обнинске суд вынес приговор 35-летнему мужчине, 5-летний сын которого выпал из окна квартиры на 13 этаже и погиб. Отца признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- 35-летний мужчина находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения с 5-летним сыном, оставил окно на балконе открытым и фактически не присматривал за ребенком, - сообщили во вторник, 30 января, в прокуратуре Калужской области. - Мальчик поднялся на подоконник балкона и выпал из открытого окна.
Суд решил, что именно действия мужчины состоят в прямой причинно-следственной связи с падением ребёнка из окна. Он приговорен к ограничению свободы сроком на 6 месяцев.
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