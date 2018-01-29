Две девушки пострадали в аварии в бору

Около 17 часов в воскресенье, 28 января, в бору на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» столкнулись «Жигули» и «Мицубиси Спэйс Стар». Автомобили двигались со стороны города.
В аварии пострадали две девушки 16 и 17 лет, ехавшие в отечественной легковушке. У них ушибы и травмы головы.
Водителю «Жигулей» 18 лет. По предварительным данным ГИБДД, именно он и стал виновником, «догнав» автомобиль «Мицубиси».
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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