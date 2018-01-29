«Опель» сбил двух женщин на переходе

На перекрёстке улиц Большая Советская и Чкалова в Козельске под колёса автомобиля «Опель Астра» попали две женщины: 39 и 46 лет.
Авария произошла около 6 часов вечера 26 января, рассказали нам в областном управлении ГИБДД.
По предварительным данным, 66-летний водитель легковушки поворачивал налево, а женщины шли по переходу на зелёный сигнал светофора. Пострадавшие попали в больницу.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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