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«Опель» сбил двух женщин на переходе

29.01.2018 16:37 1 1930 Дмитрий Ивьев
«Опель» сбил двух женщин на переходе

На перекрёстке улиц Большая Советская и Чкалова в Козельске под колёса автомобиля «Опель Астра» попали две женщины: 39 и 46 лет.

Авария произошла около 6 часов вечера 26 января, рассказали нам в областном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 66-летний водитель легковушки поворачивал налево, а женщины шли по переходу на зелёный сигнал светофора. Пострадавшие попали в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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