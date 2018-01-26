Бабушку сбили на улице Комарова, водитель скрылся

Около 19:00 в четверг, 25 января, на улице Комарова в Калуге сбили 68-летнюю женщину.
По предварительным данным ГИБДД, водитель ехал в сторону улицы Гагарина, поворачивал направо во двор дома №33 и не пропустил пенсионерку. После этого виновник скрылся.
Пострадавшую женщину отвезли в больницу с перелом левого бедра.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
На Степана Разина внедорожник сбил женщину и врезался в столб 26.01.2018 12:39
Пешеход погиб под колёсами «Мерседеса» 26.01.2018 09:42
21-летняя девушка пострадала в аварии на улице Глаголева 25.01.2018 09:37
Дорожная полиция ищет свидетелей смертельного ДТП 24.01.2018 15:57
«Лада» столкнулась со «Шкодой» на улице Телевизионной 24.01.2018 14:36
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: