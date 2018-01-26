Бабушку сбили на улице Комарова, водитель скрылся

Около 19:00 в четверг, 25 января, на улице Комарова в Калуге сбили 68-летнюю женщину.

По предварительным данным ГИБДД, водитель ехал в сторону улицы Гагарина, поворачивал направо во двор дома №33 и не пропустил пенсионерку. После этого виновник скрылся.

Пострадавшую женщину отвезли в больницу с перелом левого бедра.

Фото: УГИБДД по Калужской области.