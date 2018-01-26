На Степана Разина внедорожник сбил женщину и врезался в столб

Около 17:20 в четверг, 25 января, авария произошла на улице Степана Разина в Калуге.
По предварительным данным ГИБДД, 49-летний водитель «Ленд Ровера» ехал со стороны улицы Никитина в сторону Салтыкова-Щедрина и сбил 51-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по «зебре». После этого внедорожник врезался в столб. У женщины ушиб мягких тканей правого плеча.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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