Пешеход погиб под колёсами «Мерседеса»

Около 20:20 в четверг, 25 января, на трассе А108 в Жуковском районе погиб 40-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, он шёл по проезжей части и попал под фуру «Мерседес».

Фото: УГИБДД по Калужской области.