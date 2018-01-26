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Пешеход погиб под колёсами «Мерседеса»

26.01.2018 09:42 2 1029 Дмитрий Ивьев
Пешеход погиб под колёсами «Мерседеса»

Около 20:20 в четверг, 25 января, на трассе А108 в Жуковском районе погиб 40-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, он шёл по проезжей части и попал под фуру «Мерседес».

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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