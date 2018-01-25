21-летняя девушка пострадала в аварии на улице Глаголева

Днём в среду, 24 января, на улице Глаголева в Калуге «Газель» столкнулась с легковым «Фордом».
По предварительным данным ГИБДД, 61-летний водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и «догнал» легковушку.
21-летняя девушка, находившаяся за рулём «Форда», получила черепно-мозговую травму.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
|
Дорожная полиция ищет свидетелей смертельного ДТП 24.01.2018 15:57
«Лада» столкнулась со «Шкодой» на улице Телевизионной 24.01.2018 14:36
15-летнюю девочку сбили на переходе 24.01.2018 10:12
«Шкода» врезалась в припаркованный грузовик 23.01.2018 13:40
Пешеход погиб под колёсами КамАЗа 23.01.2018 10:12
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: