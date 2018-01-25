21-летняя девушка пострадала в аварии на улице Глаголева

Днём в среду, 24 января, на улице Глаголева в Калуге «Газель» столкнулась с легковым «Фордом».

По предварительным данным ГИБДД, 61-летний водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и «догнал» легковушку.

21-летняя девушка, находившаяся за рулём «Форда», получила черепно-мозговую травму.

Фото: УГИБДД по Калужской области.