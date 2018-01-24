Дорожная полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

23 июля 2016 года около 13:40 в районе 6 километра трассы А108 в Жуковском районе произошло ДТП.
- Водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны Балабаново в сторону Серпухова, сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении, - напомнили в среду, 24 января, в УГИБДД по Калужской области. - В результате ДТП велосипедист скончался.
Очевидцев данного происшествия и всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 02, 57-12-04, 50-16-35.
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