«Лада» столкнулась со «Шкодой» на улице Телевизионной

Около 18 часов во вторник, 23 января, на улице Телевизионной в Калуге недалеко от перекрёстка с улицей Пухова столкнулись «Лада Гранта» и «Шкода Фабия».

По предварительным данным ГИБДД, 44-летний водитель «Гранты» ехал в сторону центра, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в попутную «Фабию».

За помощью к врачам обратилась 28-летняя пассажирка иномарки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.