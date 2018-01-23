«Шкода» врезалась в припаркованный грузовик

Вечером в понедельник, 22 января, на трассе А130 в Жуковском районе столкнулись «Шкода Фабия» и грузовик «Скания».
По предварительным данным ГИБДД, 61-летний водитель легковушки ехал в сторону Москвы и врезался в фуру, стоявшую на правой обочине.
У водителя «Шкоды» сломаны ребра.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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