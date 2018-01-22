Водитель «Ауди» устроил аварию и бросил машину

Вечером в воскресенье, 21 января, на дороге между Белоусово и Серпуховом в Жуковском районе столкнулись Audi А6 и ВАЗ 21113.

По предварительным данным ГИБДД, водитель иномарки выехал на встречную полосу. После столкновения предполагаемый виновник бросил машину и убежал.

У 60-летнего водителя «Лады» сломано бедро. 57-летняя пассажирка получила ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.