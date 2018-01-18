За вечер две машины вылетели в кювет

Вечером в среду, 17 января, в Калужской области произошли две аварии, в которых пострадали двое мужчин.
Около 20:00 на дороге Вязьма-Калуга 29-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Пассажир легковушки попал в больницу.
Спустя два часа в Малоярославецком районе на трассе А130 перевернулся «Форд Фокус». У 46-летнего водителя сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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