Волонтеры ищут родственников мужчины, попавшего в больницу

Неделю назад в больницу Тамбова попал 56-летний мужчина. Он утверждает, что приехал из Калуги и зовут его Сергей Алексеевич Козлов. В настоящее время волонтёры ищут его родственников.

Приметы:

Рост – 168 см,

Глаза – карие,

Волосы – седые.

Всех, кому что-либо известно о мужчине, просят звонить по телефону: 8 800 700 54 52 или 112.