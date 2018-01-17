Женщину сбили на улице Карла Либкнехта

Около 18 часов во вторник, 16 января, на улице Карла Либкнехта в Калуге на пешеходном переходе сбили 56-летнюю женщину.

Авария произошла на перекрёстке Карла Либкнехта и улицы Поле Свободы. Виновник с места происшествия скрылся, рассказали нам в областном управлении ГИБДД. Сейчас устанавливается марка авто и личность водителя.

У пострадавшей сотрясение головного мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.