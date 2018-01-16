«Фольксваген» в Калуге врезался в бетонный забор

Около 8 утра в понедельник, 15 января, на улице Железняки в Калуге в бетонный забор врезался микроавтобус Volkswagen Transporter T4.
По предварительным данным, 64-летний водитель двигался в сторону центра и не справился с управлением.
У пассажирки «Фольксвагена» черепно-мозговая травма.
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