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«Фольксваген» в Калуге врезался в бетонный забор

16.01.2018 11:27 4 1909 Дмитрий Ивьев
«Фольксваген» в Калуге врезался в бетонный забор

Около 8 утра в понедельник, 15 января, на улице Железняки в Калуге в бетонный забор врезался микроавтобус Volkswagen Transporter T4.

По предварительным данным, 64-летний водитель двигался в сторону центра и не справился с управлением.

У пассажирки «Фольксвагена» черепно-мозговая травма.


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Тэги: дтп происшествие

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