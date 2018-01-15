За ночь сгорели три машины

В ночь на понедельник, 15 января, в Обнинске во дворе дома № 73 по улице Маркса сгорели три машины: одна выгорела полностью, две другие – частично, сообщает группа «Типичный Обнинск».

Как нам рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, причина пожара сейчас выясняется.

Фото: Владимир Булавкин.