За ночь сгорели три машины

В ночь на понедельник, 15 января, в Обнинске во дворе дома № 73 по улице Маркса сгорели три машины: одна выгорела полностью, две другие – частично, сообщает группа «Типичный Обнинск».
Как нам рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, причина пожара сейчас выясняется.
Фото: Владимир Булавкин.
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