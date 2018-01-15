Пропал 19-летний парень

3 января ушёл из дома и до сих пор не вернулся 19-летний Егор ТИМОХИН. Молодой человек проживает в Малоярославце, сообщили на днях в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
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