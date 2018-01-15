Пропал 19-летний парень

3 января ушёл из дома и до сих пор не вернулся 19-летний Егор ТИМОХИН. Молодой человек проживает в Малоярославце, сообщили на днях в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 170 см,

Телосложение – худощавое,

Волос – тёмно-русые,

Был одет в чёрную куртку на красной молнии, чёрные штаны и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.