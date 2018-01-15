Четырёх детей сбили на калужских дорогах

За три последних дня на дорогах Калужской области в авариях травмы получили четыре ребёнка-пешехода. Предварительные версии ДТП озвучили в региональном управлении ГИБДД.

В пятницу, 12 января, около 8:15 в Мещовске на улице Юбилейной водитель автомобиля «Лада Калина» сбил двух 12-летних девочек, которые шли по краю проезжей части по ходу движения транспортного средства. У школьниц ушибы.

Также 12 января в 18:35 в Калуге на улице Болдина под колёса «Шевроле Круз» попала 13-летняя девочка, пересекавшая проезжую часть по «зебре». У пострадавшей ушибы.

А в воскресенье, 14 января, в 19:15 в Обнинске на проспекте Маркса водитель «Опель Корса» сбил 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу по переходу. Ребёнок отделался ссадинами.

Фото: УГИБДД по Калужской области.