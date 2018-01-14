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Тело 21-летней девушки нашли в Калуге

14.01.2018 17:17 2 14908 Дмитрий Ивьев
Тело 21-летней девушки нашли в Калуге

В воскресенье, 14 января, на металлической конструкции вертолётной площадки, расположенной на берегу Яченского водохранилища в Калуге, нашли тело 21-летней девушки. 

- По предварительным данным, смерть девушки не носит криминальный характер, - рассказали нам калужском региональном управлении Следственного комитета. - Погибшей был 21 год. При себе у девушки была предсмертная записка, в которой она сообщала о своем одиночестве.

Сейчас следователи проводят проверку


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Тэги: происшествие

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