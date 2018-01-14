Тело 21-летней девушки нашли в Калуге

В воскресенье, 14 января, на металлической конструкции вертолётной площадки, расположенной на берегу Яченского водохранилища в Калуге, нашли тело 21-летней девушки.

- По предварительным данным, смерть девушки не носит криминальный характер, - рассказали нам калужском региональном управлении Следственного комитета. - Погибшей был 21 год. При себе у девушки была предсмертная записка, в которой она сообщала о своем одиночестве.

Сейчас следователи проводят проверку